«Бавария» — «Динамо» Загреб: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Окко. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.