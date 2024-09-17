«Не было предпосылок». Вратарь «Ахмата» Опарин — об отставке Магомеда Адиева

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин высказался об отставке Магомеда Адиева с поста главного тренера.

«Отставка Магомеда Адиева — внутренние дела. Когда происходит отставка, значит, команда идёт не очень хорошо. Если у команды дела идут не очень, то настроение соответствующее. Не было никаких предпосылок. В команде и коллективе всё нормально. Но по какой-то причине мы не можем добиться нужного результата, хотя все ресурсы для этого есть. Внутри клуба всё в порядке, нет никаких сплетен и конфликтов. Думаю, что нас прорвёт и всё будет нормально», — сказал Опарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.