Нетфуллин: «Торпедо» должно было решить задачу выхода в РПЛ ещё в прошлом сезоне

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о возможном выходе команды в РПЛ по итогам сезона в Мелбет Первой лиге.

«В «Торпедо» мы стараемся друг другу помочь. Надеюсь, что к концу сезона мы решим поставленную задачу выхода в РПЛ. Мы должны были решить эту задачу ещё в прошлом сезоне, но все знают, какое место заняло «Торпедо» по итогу чемпионата. Не хотелось бы что-то загадывать. Мы идём от игры к игре и стараемся в каждом матче выжимать максимум», — сказал Нетфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 22 очка в 10 встречах. На второй строчке расположилось «Торпедо», заработавшее 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 18 очков.