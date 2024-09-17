«Барселона» представила новую форму ярко-зелёного цвета

Испанская «Барселона» на своём официальном сайте представила новую третью игровую форму от американского спортивного бренда Nike, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Барселона»

Фото: ФК «Барселона»

«Новаторские достижения женской команды «Барселоны» послужили источником вдохновения для создания третьей формы «Барсы».

Третий комплект этого года символизирует процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство. Зелёный цвет, известный своей связью с надеждой и обновлением, символизирует рождение новой эры равенства и солидарности с женщинами и подтверждает приверженность процветающему будущему посредством нерушимого союза», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.