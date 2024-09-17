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Артём Дзюба заявил, что может пьяным сыграть за сборную России

Артём Дзюба заявил, что может пьяным сыграть за сборную России
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36-летний российский нападающий Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России. Футболист заявил, что с нынешними соперниками россиян он может играть даже в нетрезвом состоянии.

— Вы верите, что ещё сыграете хотя бы раз за национальную команду?
— Против Вьетнама, Кубы… Кого там ещё… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе.

— И от фигуры Валерия Карпина это не зависит?
— От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную, — приводит слова Артёма Дзюбы интернет-портал «Известия».

Накануне Дзюба стал игроком «Акрона». В дебютном матче за новый клуб он записал на свой счёт ассист.

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