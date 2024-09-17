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«Они перешли черту». Вратарь «Реала» Куртуа — о фанатах «Атлетико»

«Они перешли черту». Вратарь «Реала» Куртуа — о фанатах «Атлетико»
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Вратарь испанского клуба «Реал» Мадрид Тибо Куртуа высказался по поводу неоднозначного поведения болельщиков «Атлетико».

«Болельщики «Атлетико» Мадрид перешли черту, бросив в меня чучела крыс, инцидент с табличкой и кровью… Я понимаю их гнев, я представлял клуб-соперник, но они зашли слишком далеко», — цитирует Куртуа Atletico Universe на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, что Куртуа присоединился к «Атлетико» на правах аренды в 2011 году и играл в клубе до 2018 года. В данной команде бельгийский футболист одержал победу в Лиге Европы, выиграл Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. После чемпионата мира 2018 года в России Тибо Куртуа перешёл в «Реал», сумма трансфера составила € 35 млн.

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