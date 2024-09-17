Жирков: футболисты ЦСКА и «Зенита» спорили, кто больше матчей выиграет в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков поделился воспоминаниями о соперничестве между игроками красно-синих и сине-бело-голубых.

«В чём был секрет ЦСКА? Я думаю, что самым определяющим было то, что костяк той команды состоял из российских игроков, которые выступали в сборной. На тот момент у нас играли Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич. Даже когда мы встречались с игроками «Зенита», они тоже говорили, что у них был сильный российский костяк – Погребняк, Аршавин, Широков, Денисов. Наверное, потому ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА.

Был даже такой момент, что футболисты ЦСКА и «Зенита» спорили в сборной, кто больше матчей выиграет в Лиге чемпионов. Я у себя в голове постоянно считал, у нас было принципиальное соперничество и в Европе, и в России», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА.