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Игрок «Локомотива» Батраков рассказал, в каком клубе из Европы мечтает оказаться

Игрок «Локомотива» Батраков рассказал, в каком клубе из Европы мечтает оказаться
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19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, за какой европейский клуб мечтает сыграть.

«Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьёзного добьюсь с «Локомотивом», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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