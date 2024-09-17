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Игонин: у «Зенита» есть периодические осечки в Кубке России, но результат дают сильнейшие

Игонин: у «Зенита» есть периодические осечки в Кубке России, но результат дают сильнейшие
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Рубином». Встреча состоится сегодня, 17 сентября.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» всегда фаворит. Несмотря на высокую вероятность, что «Зенит» выйдет на матч с «Рубином» неосновным составом, у казанского клуба задача номер один — закрепиться в чемпионате. Команды, которые изначально ставят себе задачу дойти до финала Кубка России или выиграть его, могут создать проблемы. Но не думаю, что «Рубин» таким образом готовится к матчу с «Зенитом».

Уже лет 10 перед «Зенитом» стоит задача выиграть Кубок России. Мы видим, что периодические осечки есть. Но результат дают сильнейшие команды. Мне кажется, в этом сезоне в «Зенит» пришли футболисты, которые не всегда попадают в основной состав, но при этом играют на достаточно высоком уровне», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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