Экс-игрок ЦСКА Аванесян: Мусаев — суперфутболист, он заслужил вызов в сборную России

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян, ранее выступавший за ПФК ЦСКА, высказался о форварде армейцев Тамерлане Мусаеве.

«Тамик Мусаев — очень крутой человек и суперфутболист. Он заслуживает, что имеет в данный момент, в том числе и вызов в сборную России. Он следит за собой, питание и занятия. Я от всей души желаю ему удачи», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Аванесян находился в системе ЦСКА с 2015 года. За главную команду армейцев футболист сыграл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. С 2022 года полузащитник выступает за «Балтику».