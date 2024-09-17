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Экс-игрок ЦСКА Аванесян: Мусаев — суперфутболист, он заслужил вызов в сборную России

Экс-игрок ЦСКА Аванесян: Мусаев — суперфутболист, он заслужил вызов в сборную России
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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян, ранее выступавший за ПФК ЦСКА, высказался о форварде армейцев Тамерлане Мусаеве.

«Тамик Мусаев — очень крутой человек и суперфутболист. Он заслуживает, что имеет в данный момент, в том числе и вызов в сборную России. Он следит за собой, питание и занятия. Я от всей души желаю ему удачи», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Аванесян находился в системе ЦСКА с 2015 года. За главную команду армейцев футболист сыграл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. С 2022 года полузащитник выступает за «Балтику».

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