Талалаев: уверен, что с таким качеством «Балтика» будет выше «Торпедо» в конце сезона

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо» (1:2).

«Мне понравилось, как играла моя команда. Я удовлетворён качеством игры и уверен, что с таким качеством мы будем выше, чем соперник, в финальной стадии чемпионата», — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

На данный момент московский клуб заработал 20 очков. Автозаводцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Калининградская «Балтика» пребывает на четвёртом месте. Команда Андрея Талалаева заработала 16 очков.