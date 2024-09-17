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Талалаев: уверен, что с таким качеством «Балтика» будет выше «Торпедо» в конце сезона

Талалаев: уверен, что с таким качеством «Балтика» будет выше «Торпедо» в конце сезона
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо» (1:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Нетфуллин – 43'     1:1 Лисакович – 53'     2:1 Максимов – 63'    

«Мне понравилось, как играла моя команда. Я удовлетворён качеством игры и уверен, что с таким качеством мы будем выше, чем соперник, в финальной стадии чемпионата», — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

На данный момент московский клуб заработал 20 очков. Автозаводцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Калининградская «Балтика» пребывает на четвёртом месте. Команда Андрея Талалаева заработала 16 очков.

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