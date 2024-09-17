Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» оценили работу Венсана Компани в качестве главного тренера команды

В «Баварии» оценили работу Венсана Компани в качестве главного тренера команды
Комментарии

Спортивной директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказал своё мнение по поводу работы тренера Венсана Компани над командой.

«Он хорош для «Баварии». Он точно знает, чего хочет, и не позволяет себе поддаваться влиянию того, что происходит снаружи, хотя вокруг «Баварии» всегда царит суматоха. Венсан показал свой стиль игры в «Бёрнли», что он может это сделать. Эта активность, эта энергия, высокая защита — вот что мы видели в первые несколько недель и что должны продолжать проявлять в следующие месяцы», — цитирует Эберля Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Венсан Компани был назначен главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. Первые четыре матча клуба под руководством Компани закончились победами.

Материалы по теме
Эберль отреагировал на слухи о том, что Компани был 7-м при выборе тренера «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android