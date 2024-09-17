В «Баварии» оценили работу Венсана Компани в качестве главного тренера команды

Спортивной директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказал своё мнение по поводу работы тренера Венсана Компани над командой.

«Он хорош для «Баварии». Он точно знает, чего хочет, и не позволяет себе поддаваться влиянию того, что происходит снаружи, хотя вокруг «Баварии» всегда царит суматоха. Венсан показал свой стиль игры в «Бёрнли», что он может это сделать. Эта активность, эта энергия, высокая защита — вот что мы видели в первые несколько недель и что должны продолжать проявлять в следующие месяцы», — цитирует Эберля Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Венсан Компани был назначен главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. Первые четыре матча клуба под руководством Компани закончились победами.