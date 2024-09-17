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Газзаев — о Дзюбе в «Акроне»: Артём позитивно влияет на футболистов и результат

Газзаев — о Дзюбе в «Акроне»: Артём позитивно влияет на футболистов и результат
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев высказался о переходе Артёма Дзюбы в «Акрон».

«Хотел бы отметить «Акрон», который не отходит от своей системы игры, показывает хороший и конкурентноспособный футбол. Надо похвалить работу главного тренера Тедеева.

Дзюба — человек с большим авторитетом и опытом. По первой игре за «Акрон» увидели, что он внёс позитивные изменения в команду. Очень важно, когда в команде появляется опытный и авторитетный игрок. Артём позитивно влияет на футболистов и результат. Есть такое понятие, как аура авторитета. У Дзюбы она есть», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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