Экс-игрок «Краснодара» Ари поделился мнением о Мураде Мусаеве

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари высказался о главном тренере команды Мураде Мусаеве.

«Считаю, что Мусаев — топ-тренер. Несмотря на возраст, у него уже огромный опыт. Я играл при нём, поэтому знаю, о чём говорю. С таким тренером «Краснодар» добьётся успехов, я в этом не сомневаюсь. Мне очень нравится футбол, который он ставит», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, Мусаев уже возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в стан «быков». Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

После восьми туров чемпионата России «Краснодар» располагается на втором месте, набрав 18 очков.