Сорванная закупка «Спартака», трансферы топов РПЛ и никакого отскока «Зенита». ПЛН #79

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и их гость — комментатор Эльвин Керимов — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Итоги летнего трансферного окна для топ-клубов РПЛ, сорвавшаяся закупка «Спартака» в Турции, заруба ЦСКА с «Зенитом», жёсткий Личка и возрождение Сперцяна. Всё это и многое другое — в новом выпуске.

У нашего подкаста появился телеграм-канал. Подписывайтесь!

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал Андрея

Телеграм-канал Эльвина

Аудиоверсия выпуска:

• в Apple Podcasts

• в «Яндекс.Музыке»

• в «Звуке»

• в плеере Podster

Таймкоды:

0:00 — Эльвин Керимов у нас в гостях

1:55 — ЦСКА сыграл хорошо, но проиграл «Зениту»

6:25 — Андрей и его мантра про отсутствие денег у ЦСКА

9:20 — Самый странный трансфер ЦСКА

10:25 — Играл ли «Зенит» в женский футбол?

12:12 — Как вписать Соболева?

15:25 — Личка разнёс своих игроков. Что происходит в «Динамо»?

20:10 — Обсуждаем трансферы «Динамо»

23:52 — У «Краснодара» семь побед подряд. Внезапно!

26:00 — Небольшое отступление и мечта о Моуринью в РПЛ

26:57 — Сперцян вернулся

34:04 — Как долго продержится «Краснодар»?

37:50 — «Ростов» — наш «Тоттенхэм»

39:09 — «Динамо» Махачкала — проклятие для «Спартака»

41:30 — Станкович — тот, кто может выиграть трофей

45:05 — Виллиан Жозе — провал?

46:00 — Почему Актюркоглу не перешёл в «Спартак»

54:37 — «Локомотив» и Батраков — восторг

1:02:25 — Артём Дзюба снова в РПЛ