Сорванная закупка «Спартака», трансферы топов РПЛ и никакого отскока «Зенита». ПЛН #79

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и их гость — комментатор Эльвин Керимов — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
Итоги летнего трансферного окна для топ-клубов РПЛ, сорвавшаяся закупка «Спартака» в Турции, заруба ЦСКА с «Зенитом», жёсткий Личка и возрождение Сперцяна. Всё это и многое другое — в новом выпуске.
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Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды:
0:00 — Эльвин Керимов у нас в гостях
1:55 — ЦСКА сыграл хорошо, но проиграл «Зениту»
6:25 — Андрей и его мантра про отсутствие денег у ЦСКА
9:20 — Самый странный трансфер ЦСКА
10:25 — Играл ли «Зенит» в женский футбол?
12:12 — Как вписать Соболева?
15:25 — Личка разнёс своих игроков. Что происходит в «Динамо»?
20:10 — Обсуждаем трансферы «Динамо»
23:52 — У «Краснодара» семь побед подряд. Внезапно!
26:00 — Небольшое отступление и мечта о Моуринью в РПЛ
26:57 — Сперцян вернулся
34:04 — Как долго продержится «Краснодар»?
37:50 — «Ростов» — наш «Тоттенхэм»
39:09 — «Динамо» Махачкала — проклятие для «Спартака»
41:30 — Станкович — тот, кто может выиграть трофей
45:05 — Виллиан Жозе — провал?
46:00 — Почему Актюркоглу не перешёл в «Спартак»
54:37 — «Локомотив» и Батраков — восторг
1:02:25 — Артём Дзюба снова в РПЛ