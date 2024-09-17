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Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал победу над «Балтикой»

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал победу над «Балтикой»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал игру своей команды в победном матче 10-го тура Мелбет Первой лиги с «Балтикой» (2:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Нетфуллин – 43'     1:1 Лисакович – 53'     2:1 Максимов – 63'    

«Поздравляю всех с победой! Ребята отдавали на поле все силы, старались выполнить то, что задумали. К сожалению, не всё удавалось выполнять — в каких-то моментах мы играли прямолинейно, и соперник, особенно перед штрафной, выигрывал много мячей, например, когда мы должны были разыграть или отдать точный пас. Концовка, конечно… Больше так не хотелось бы. Наши игроки отдали инициативу, и соперник, пользуясь этим, делал навалы. Но мы всё равно хорошо сыграли, выигрывали единоборства. Но, ещё раз скажу, нельзя допускать, чтобы соперник мог доминировать», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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