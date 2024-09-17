Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал победу над «Балтикой»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал игру своей команды в победном матче 10-го тура Мелбет Первой лиги с «Балтикой» (2:1).

«Поздравляю всех с победой! Ребята отдавали на поле все силы, старались выполнить то, что задумали. К сожалению, не всё удавалось выполнять — в каких-то моментах мы играли прямолинейно, и соперник, особенно перед штрафной, выигрывал много мячей, например, когда мы должны были разыграть или отдать точный пас. Концовка, конечно… Больше так не хотелось бы. Наши игроки отдали инициативу, и соперник, пользуясь этим, делал навалы. Но мы всё равно хорошо сыграли, выигрывали единоборства. Но, ещё раз скажу, нельзя допускать, чтобы соперник мог доминировать», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.