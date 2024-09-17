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Александр Долгов высказался о своём будущем. Игрок пребывает в статусе свободного агента

Александр Долгов высказался о своём будущем. Игрок пребывает в статусе свободного агента
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Бывший нападающий «Факела» и армянского «Урарту» Александр Долгов высказался о планах на продолжение футбольной карьеры. Футболист находится в статусе свободного агента и занимается своим здоровьем. «Урарту» он покинул летом 2024 года, однако найти себе новый клуб в России не успел.

«Какие планы по продолжению карьеры? Сейчас я привожу в порядок здоровье, сделал операцию. Летнее трансферное окно я уже пропустил, поэтому спокойно готовлюсь, буду набирать форму к зимним сборам», – приводит слова Долгова «РБ Спорт».

Напомним, в составе «Урарту» Долгов успел провести семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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