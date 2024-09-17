Тетрадзе: Гогниев свой в «Алании», с его приходом положение команды может выправиться

Бывший футболист сборной России и «Алании» Омари Тетрадзе высказался о возвращении Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказцев.

«Возвращение Гогниева в «Аланию» — нормальная история, он там уже работал, знает всех игроков. Он там свой. Несмотря на то что «Алания» находится в зоне вылета, с приходом Гогниева положение может выправиться. Надеюсь на это. Почему команда так стартовала, трудно сказать. Наверное, сами руководители смогут ответить. Мы не знаем всю глубину и то, что там творится.

Достаточно щепетильный вопрос, почему Гогниев не был востребован после «Химок». Не поймёшь, почему так произошло. Он нормально работал в «Алании» — был неплохой результат. Считаю, что Спартак хороший и перспективный тренер. Желаю ему успеха в «Алании», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.