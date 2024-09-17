Игрок «Акрона» Беншимол: путь из сборной Кабо-Верде в Россию длинный и тяжёлый

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол высказался о длительной дороге в Россию из сборной Кабо-Верде. Футболист признался, что ему тяжело даются дальние перелёты.

– Вы совершили достаточно большой и сложный путь из расположения сборной (Кабо-Верде) в свою команду. Как вам даются эти перелёты и переезды?

– Конечно же, весь этот путь туда и обратно достаточно долгий, длинный и тяжёлый. Но мне ничего больше не остаётся. Мне нужно привыкать к этому. И чем быстрее я это сделаю, тем будет лучше. Нужно стараться адаптироваться к иному часовому поясу, высыпаться и отдыхать после перелётов, чтобы приходить к матчам за клуб в лучшей форме, — приводит слова Беншимола Metaratings.