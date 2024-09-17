Первый тренер Сафонова: Матвей привык командовать, а в «ПСЖ» много мировых звёзд

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказался о возможном дебюте россиянина в составе французского клуба в матче Лиги чемпионов с «Жироной». Игра состоится 18 сентября.

«Хочется пожелать Матвею, чтобы он был в нормальном психологическом состоянии в дебютном матче за «ПСЖ». Чтобы на него ничего не давило. Первая игра за такой большой клуб, и сразу в Лиге чемпионов! Но думаю, что он справится и сыграет достойно.

Кажется, что Матвей проходил долгую адаптацию. В «ПСЖ» много мировых звёзд, а в «Краснодаре» он привык командовать. Как он пройдёт всё это, сразу сможет играть хорошо и показывать результат. Матвей привык быть лидером, здесь перестраиваться сложновато. Плюс языковой барьер. Здесь он говорил: «Сзади!», «Плотнее!», «Я!», «Не фоли!» Во Франции потруднее это делать, но это очень важно.

Надеюсь, что Матвей уже прошёл период адаптации и хорошо дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.