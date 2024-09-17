Юрий Жирков назвал двух самых талантливых футболистов, с которыми играл в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, с кем из бывших партнёров по игре за красно-синих поддерживает общение, а также назвал двух самых талантливых футболистов армейцев.

«Да, конечно, общаемся. С Красичем иногда переписываемся, с Рахимичем. Вагнера, кстати, случайно встретил в Дубае. Причём его мой старший сын узнал. Говорит: «Папа, смотри, Вагнер!» А я: «Да быть такого не может, у него же косички». Но он же побрился налысо. Идёт такой маленький, смотрю, реально Вагнер. Ничего себе, думаю! Подошёл, пообщались. Не ожидал меня увидеть, обрадовался сильно.

Вспомнили о том, как играли вместе. Когда даёшь ему пас и забегаешь, знаешь, что он тебе точно отдаст обратно. И он мог в любой ситуации это сделать, пяткой, ещё как-то. Много у нас таких комбинаций проходило. Вагнер и Карвальо – самые талантливые футболисты, с кем играл в ЦСКА», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА.