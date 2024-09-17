«Спартаку» предложили купить 18-летнего колумбийца — источник

«Спартаку» и ещё двум клубам РПЛ в летнее трансферное окно предлагали приобрести 18-летнего защитника из Колумбии Джоана Эрнандеса, информирует Metaratings. Сейчас футболист выступает у себя на родине за «Мильонариос».

Согласно сведениям источника, оформить сделку в летнее трансферное окно не удалось, однако клубы РПЛ сохраняют интерес к Эрнандесу. Вероятно, стороны продолжат переговоры ближайшей зимой. Потенциальная сделка оценивается в € 2 млн. Сам Джоан положительно смотрит на перспективу переезда в Россию.

Интересно, что защитник провёл на взрослом уровне всего 20 матчей, в который отметился тремя ассистами.