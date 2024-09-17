Вратарь «Ливерпуля» Алисон оценил новичка клуба Федерико Кьезу

Вратарь английского клуба «Ливерпуль» Алисон Бекер рассказал о новом нападающем команды Федерико Кьезе и о его эмоциях по поводу перехода.

«Федерико Кьеза уже демонстрирует своё мастерство на тренировках. Но я очень рад видеть его улыбку. Федерико улыбается с первого момента, как он присоединился к «Ливерпулю». Кажется, он благодарен за присоединение к клубу, поскольку это новая возможность для его жизни в топовом клубе», — цитирует Бекера на своей страницы в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, о переходе итальянского нападающего в «Ливерпуль» стало известно в августе 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2025 года, зарплата Кьезы оценивается в € 5 млн в год.