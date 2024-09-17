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Равиль Нетфуллин: российским клубам нужно развивать своих игроков и продавать их за рубеж

Равиль Нетфуллин: российским клубам нужно развивать своих игроков и продавать их за рубеж
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Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о стратегии российских клубов.

«Я считаю, что российским клубам нужно развивать своих футболистов и по возможности продавать их за рубеж. Потому что мы исключены из еврокубков и мировых турниров», — сказал Нетфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 22 очка в 10 встречах. На второй строчке расположилось «Торпедо», в составе которого выступает Нетфуллин. Команда заработала 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 18 очков.

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