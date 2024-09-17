Жирков: Деку мог выпить шесть бутылок пива и потом говорить, что он русский, а я нет

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Юрий Жирков рассказал, с кем из игроков «синих» больше всего общался, а также поделился воспоминаниями о том, как Деку угощал его пивом.

«Помню, меня все игроки «Челси» подкалывали. Особенно в тот день, когда приехал на базу клубную сдавать тест по английскому, чтобы продлить рабочую визу. Все говорили: «О, Юра! Сегодня экзамен!» В общем, это был такой стресс!

Больше всего общался с Браниславом Ивановичем и Петером Чехом. Они оба знают русский язык. Также дружил с Михаэлем Баллаком и Деку. Сейчас матчи «Барселоны» смотрю, вижу, что португалец сидит в ложе «Камп Ноу», спортивный директор клуба. А я в Медиалиге тренируюсь (смеётся). А раньше вместе ехали в автобусе «Челси» после матча, и он мне предлагал выпить пива. Я выпивал одну бутылку, больше не хотел. А он мне вторую. Еле её выпивал, и всё, не мог больше. А он мог и пятую, шестую выпить, и говорил мне потом: «Я русский, а ты нет!» — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, Жирков выступал за лондонский «Челси» с 2009 по 2011 год. В 49 матчах за английский клуб Жирков забил один мяч и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.

В ходе профессиональной карьеры Жирков также успел поиграть за «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА.