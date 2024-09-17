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«Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть два эпизода после матча с «Краснодаром»

«Ростов» просит ЭСК РФС рассмотреть два эпизода после матча с «Краснодаром»
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«Ростов» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать два момента встречи с «Краснодаром», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

«Ростов» считает, что арбитр Казанцев ошибочно отменил пенальти за игру рукой в ворота «Краснодара» на 12-й минуте матча и ошибочно отменил гол нападающего «Ростова» Роналдо на 29-й минуте.

Напомним, «Ростов» проиграл «Краснодару» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2. После 8-го тура чемпионата страны «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева набрала 18 очков. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков.

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