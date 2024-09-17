Рыжиков: родственников в Шебекине обстреливают каждый день, но они держатся. Горд за них

Бывший вратарь казанского «Рубина», «Крыльев Советов», «Тамбова» и «Локомотива» Сергей Рыжиков высказался о родном городе Шебекине. Сейчас этот населённый пункт в Белгородской области подвергается обстрелам. Рыжиков признался, что гордится местным населением, которое справляется со сложностями.

«У меня все родственники в Шебекине, их обстреливают каждый день. Каждый день страдают люди, обстановка тяжёлая. Но народ держится, и они большие молодцы. Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы. Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе», — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.