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Рыжиков: родственников в Шебекине обстреливают каждый день, но они держатся. Горд за них

Рыжиков: родственников в Шебекине обстреливают каждый день, но они держатся. Горд за них
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Бывший вратарь казанского «Рубина», «Крыльев Советов», «Тамбова» и «Локомотива» Сергей Рыжиков высказался о родном городе Шебекине. Сейчас этот населённый пункт в Белгородской области подвергается обстрелам. Рыжиков признался, что гордится местным населением, которое справляется со сложностями.

«У меня все родственники в Шебекине, их обстреливают каждый день. Каждый день страдают люди, обстановка тяжёлая. Но народ держится, и они большие молодцы. Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы. Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе», — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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