Воспитанник «Зенита» Одоевский высказался о переходе Соболева из «Спартака»

Воспитанник и вратарь «Зенита» Даниил Одоевский, выступающий в нынешнем сезоне за «Ростов» на правах аренды, высказал своё мнение по поводу перехода экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«Удивил ли меня переход Соболева? В нынешнее время – нет. Шли разговоры. Если они идут, наверное, можно было предположить переход. Точно не у меня спрашивайте», — цитирует Одоевского «РБ Спорт».

Напомним, об официальном переходе нападающего в «Зенит» стало известно только в конце августа, контракт рассчитан на три года, и сумма трансфера составила € 10 млн. Александр Соболев дебютировал в составе «Зенита» в игре с московским клубом ЦСКА, матч закончился со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.