Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Одоевский высказался о переходе Соболева из «Спартака»

Воспитанник «Зенита» Одоевский высказался о переходе Соболева из «Спартака»
Комментарии

Воспитанник и вратарь «Зенита» Даниил Одоевский, выступающий в нынешнем сезоне за «Ростов» на правах аренды, высказал своё мнение по поводу перехода экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«Удивил ли меня переход Соболева? В нынешнее время – нет. Шли разговоры. Если они идут, наверное, можно было предположить переход. Точно не у меня спрашивайте», — цитирует Одоевского «РБ Спорт».

Напомним, об официальном переходе нападающего в «Зенит» стало известно только в конце августа, контракт рассчитан на три года, и сумма трансфера составила € 10 млн. Александр Соболев дебютировал в составе «Зенита» в игре с московским клубом ЦСКА, матч закончился со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

Материалы по теме
«Зенит» и ЦСКА устроили мясорубку! А Соболев потерялся на фоне новой звезды
«Зенит» и ЦСКА устроили мясорубку! А Соболев потерялся на фоне новой звезды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android