Дмитрий Булыкин: Гогниев — своеобразный тренер, Глушаков его часто вспоминает

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о назначении Спартака Гогниева на пост главного тренера «Алании».

«Если говорить о возвращении Гогниева в «Аланию», то у нас любят так делать некоторые руководители. Вы видели назначение Ташуева в «Ахмат». Посмотрим, к чему это приведёт, у некоторых получается два раза в одну реку войти. Время покажет, правильное ли это решение или поиск проблемы в прошлом, что обычно не приводит к результату.

Не знаю, почему он до этого не пригодился клубам РПЛ и Первой лиги. Его тренировочный процесс я не видел, все помнят его хоровод, Глушаков часто его вспоминает. Своеобразный тренер, но самое главное в тренерской работе — результат. Если он есть, то будут закрывать глаза на импульсивность и вспыльчивость. А если его не будет, то никто даже не станет разговаривать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.