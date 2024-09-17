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Рыжиков: желаю «Локомотиву» с русскими пацанами продержаться наверху как можно дольше

Рыжиков: желаю «Локомотиву» с русскими пацанами продержаться наверху как можно дольше
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Бывший вратарь казанского «Рубина», «Крыльев Советов», «Тамбова» и «Локомотива» Сергей Рыжиков пожелал железнодорожникам как можно дольше держаться на высоком уровне с молодыми российскими игроками.

«У «Локомотива» один путь, у «Зенита» — второй, у «Спартака» — третий и так далее. Это решение руководства, что делать. Нет общей политики, как нужно поступать. Каждый клуб достигает цели по-своему. «Локомотиву» только можно похлопать за удачную ставку на своих игроков, ведь они какое-то время даже были первыми в РПЛ. Желаю, чтобы они с русскими пацанами продержались наверху как можно дольше», — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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