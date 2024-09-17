Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рыжиков: для меня идеал тренера — Лобановский, Карпин ещё ничего не выиграл

Рыжиков: для меня идеал тренера — Лобановский, Карпин ещё ничего не выиграл
Комментарии

Бывший вратарь казанского «Рубина», «Крыльев Советов», «Тамбова» и «Локомотива» Сергей Рыжиков назвал идеального тренера по своему мнению. Он выделил легендарного советского специалиста Валерия Лобановского. При этом Рыжиков заявил, что Валерий Карпин ещё ничего не добился в плане трофеев.

— Кто для вас идеал в тренерскрй профессии?
— В российском футболе не знаю, а в советском – Лобановский.

— А Карпин?
— Карпин пока ещё ничего не выиграл. Но не понаслышке знаю о его работе, с ними играли в Кубке России, где он выставил молодёжный состав, — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Рыжиков: желаю «Локомотиву» с русскими пацанами продержаться наверху как можно дольше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android