Рыжиков: для меня идеал тренера — Лобановский, Карпин ещё ничего не выиграл

Бывший вратарь казанского «Рубина», «Крыльев Советов», «Тамбова» и «Локомотива» Сергей Рыжиков назвал идеального тренера по своему мнению. Он выделил легендарного советского специалиста Валерия Лобановского. При этом Рыжиков заявил, что Валерий Карпин ещё ничего не добился в плане трофеев.

— Кто для вас идеал в тренерскрй профессии?

— В российском футболе не знаю, а в советском – Лобановский.

— А Карпин?

— Карпин пока ещё ничего не выиграл. Но не понаслышке знаю о его работе, с ними играли в Кубке России, где он выставил молодёжный состав, — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.