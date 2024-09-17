Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Исаенко: много клубов достойны выйти в РПЛ, сезон будет очень интересный

Игрок «Балтики» Исаенко: много клубов достойны выйти в РПЛ, сезон будет очень интересный
Комментарии

Защитник «Балтики» Олег Исаенко высказался о старте калининградской команды в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги.

«Думаю, неудачный старт «Балтики» в Первой лиге был связан с тем, что надо было привыкнуть к этому чемпионату. Сейчас наберём кондиции, войдём в темп и будем брать свои очки. Со временем всё будет хорошо. Будет очень серьёзный сезон, ведь много команд достойны выйти в РПЛ. Сезон будет очень интересный», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 10 сыгранных туров калининградская «Балтика» пребывает на четвёртом месте. Команда Андрея Талалаева заработала 16 очков.

Материалы по теме
Талалаев: уверен, что с таким качеством «Балтика» будет выше «Торпедо» в конце сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android