Игрок «Балтики» Исаенко: много клубов достойны выйти в РПЛ, сезон будет очень интересный

Защитник «Балтики» Олег Исаенко высказался о старте калининградской команды в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги.

«Думаю, неудачный старт «Балтики» в Первой лиге был связан с тем, что надо было привыкнуть к этому чемпионату. Сейчас наберём кондиции, войдём в темп и будем брать свои очки. Со временем всё будет хорошо. Будет очень серьёзный сезон, ведь много команд достойны выйти в РПЛ. Сезон будет очень интересный», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 10 сыгранных туров калининградская «Балтика» пребывает на четвёртом месте. Команда Андрея Талалаева заработала 16 очков.