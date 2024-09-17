Вратарь «Ахмата» Шелия: последнее место — неприятно, но в прошлом сезоне было сложнее

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о текущем положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После восьми сыгранных туров чемпионата клуб из Чеченской Республики занимает последнее, 16-е место, имея в своём активе пять очков.

«Последнее место — неприятно. Скажу так: в прошлом году за семь туров до конца чемпионата мы были последними-предпоследними, поэтому тогда было сложнее. Сейчас у нас весь чемпионат впереди, мы должны найти в себе силы, чтобы изменить это всё и не откладывать на потом», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.