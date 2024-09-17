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«У меня не осталось выбора». Дзюба высказался о переходе в «Акрон»

«У меня не осталось выбора». Дзюба высказался о переходе в «Акрон»
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Российский нападающий Артём Дзюба рассказал, как принимал решение о переходе в «Акрон». Он признался, что советовался со своим окружением. Также Дзюба заявил, что не жалеет о сделанном выборе.

«Нам надо было всё взвесить с уважаемыми мною людьми. Они меня поддержали, сказали: «Надо!» Как и всё мое окружение. Поэтому у меня, в принципе, не осталось выбора.

Да я и сам, наверное, пожалел бы, если бы сделал иной выбор между ничего не делать и попробовать ещё пошуметь. Так что рад, что сделал такой выбор. Тем более что сейчас в городе, в котором нахожусь, одно удовольствие быть — с таким теплом меня встречают. Наверное, всё не зря. Так и должно быть», — приводит слова Дзюбы интернет-портал «Известия».

Напомним, ранее Дзюба выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов.

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