«Пусть останется в прошлом». Ари высказался о конфликте с Романом Павлюченко

Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и сборной России Ари высказался о старом конфликте с экс-форвардом красно-белых Романом Павлюченко. Напомним, в 2017 году Павлюченко, выступавший за «Урал», был удалён в финале Кубка России с «Локомотивом» (0:2) из‑за драки с Ари, игравшего за железнодорожников, и позднее потребовал пожизненно дисквалифицировать уроженца Бразилии.

«У меня не было конфликта. Да, он давал про меня интервью, но я уже даже не помню, о чём он говорил. Сейчас ситуация другая. Мы вместе с Ромой приняли участие в празднике, и я не думаю о тех футболистах, с кем у меня раньше был конфликт. Я уже это забыл. Я пожал ему руку. Уже прошло несколько лет, пусть останется в прошлом», — приводит слова Ари «Матч ТВ».

11 сентября оба футболиста сыграли за команду Олега Романцева в матче звёзд «Спартака».