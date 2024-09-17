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Дзюба — о переезде из Москвы в Тольятти: у самурая нету цели — есть только путь

Дзюба — о переезде из Москвы в Тольятти: у самурая нету цели — есть только путь
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Новичок «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, как он решился на переезд из Москвы в Тольятти. По мнению форварда, это выход из зоны комфорта.

«Сложно ли было решиться на переезд из Москвы в Тольятти? Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта. Как говорят, у самурая нету цели — есть только путь (улыбается). Я этот выбор сделал — теперь движемся дальше», — приводит слова Дзюбы интернет-портал «Известия».

Напомним, ранее Дзюба выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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