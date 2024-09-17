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«Эти соревнования уникальны». Форвард «Зенита» Гонду рассказал об игре на ОИ-2024

«Эти соревнования уникальны». Форвард «Зенита» Гонду рассказал об игре на ОИ-2024
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду поделился эмоциями от выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже в составе национальной команды Аргентины.

«Эти соревнования, как правильно говорят, уникальны. Турнир, на который я с радостью поеду ещё раз, если меня позовут, потому что это незабываемый опыт. Было честью разделить его с такими игроками, как Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Нико Отаменди. Они чемпионы мира, и ты стараешься изо всех сил, едешь туда и пытаешься соответствовать чемпионам: учишься у них, наблюдаешь, как они поступают в той или иной ситуации. Ну а гол на Олимпиаде в ворота Ирака — ​одно из самых памятных событий всей моей спортивной карьеры», — приводит слова Гонду пресс-служба клуба на своём сайте.

Напомним, Аргентина дошла на турнире до 1/4 финала, где уступила Франции (0:1). Гонду провёл на Олимпиаде четыре матча, в которых забил один гол.

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