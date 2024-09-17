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Защитник «Балтики» Олег Исаенко: партнёры по команде спрашивают о Талалаеве

Защитник «Балтики» Олег Исаенко: партнёры по команде спрашивают о Талалаеве
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Защитник «Балтики» Олег Исаенко поделился эмоциями от возвращения в состав калининградского клуба.

«Я рад вернуться в «Балтику» и к Андрею Викторовичу Талалаеву. Калининград — это мой родной город, очень приятно выступать за него, особенно за основную команду. Некоторые партнёры по команде спрашивают о Талалаеве по некоторым моментами и тренировкам. Помогаю ребятам», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 10 сыгранных туров калининградская «Балтика» пребывает на четвёртом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева заработала 16 очков.

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