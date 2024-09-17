Эберль — о Киммихе: он должен стать капитаном «Баварии» в будущем

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль рассказал о дальнейших действиях, связанных с центральным полузащитником клуба Йозуа Киммихом.

«Нам нужно, чтобы Йозуа Киммих стал лицом проекта. Его игра, готовность, сердце… он предопределён для этого. Он должен стать капитаном «Баварии» в будущем. Но сначала нам нужно продлить контракт!», — цитирует Эберля на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что немецкий футболист готов к переговорам с клубом о дальнейшем продлении контракта. Действующее соглашение Киммиха истекает летом 2025 года. Напомним, немецкий полузащитник выступает в составе «Баварии» с 2015 года.