Юрий Жирков: был готов перейти в «Спартак», но из «Челси» отпускали только в «Анжи»

Бывший полузащитник лондонского «Челси», ЦСКА и «Анжи» Юрий Жирков рассказал, что готов был перейти из английского клуба в «Спартак», но его отпустили только в команду из Махачкалы.

«У нас была встреча с Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроём – я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в «Челси», Роман – в «Тоттенхэме». Я был готов перейти в «Спартак», но отпускали только в одну команду, в «Анжи».

Понимал, что болельщики могут и не простить, но они, можно сказать, и перехода в «Анжи» не простили. Но не может же футболист, если у него нет ни одного предложения, а его в стан соперника зовут, закончить карьеру. Например, всю жизнь отдал ЦСКА, оказался не нужен клубу и у тебя есть одно предложение «Спартака». Не думаю, что игрок откажется», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, Жирков выступал за лондонский «Челси» с 2009 по 2011 год. В 49 матчах за английский клуб Жирков забил один мяч и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.

В ходе профессиональной карьеры Жирков также успел поиграть за «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА.