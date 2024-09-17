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Экс-игрок «Локомотива» Лисакович: почему чемпионства «Зенита» должны надоедать?

Экс-игрок «Локомотива» Лисакович: почему чемпионства «Зенита» должны надоедать?
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Бывший футболист московсокго «Локомотива» Виталий Лисакович ответил на вопрос о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, золото РПЛ опять выиграет «Зенит» (в седьмой раз подряд), а второе место займёт московский «Спартак». Лисакович заявил, что у «Зенита» самая лучшая команда в чемпионате страны.

— Думаю, «Зенит» опять будет чемпионом в РПЛ. А «Спартак» будет вторым.

— Не надоедает, что «Зенит» постоянно становится чемпионом?
— Какая разница? У них самая лучшая команда. Почему это должно надоедать? — сказал Лисакович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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