Экс-игрок «Локомотива» Лисакович: почему чемпионства «Зенита» должны надоедать?

Бывший футболист московсокго «Локомотива» Виталий Лисакович ответил на вопрос о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, золото РПЛ опять выиграет «Зенит» (в седьмой раз подряд), а второе место займёт московский «Спартак». Лисакович заявил, что у «Зенита» самая лучшая команда в чемпионате страны.

— Думаю, «Зенит» опять будет чемпионом в РПЛ. А «Спартак» будет вторым.

— Не надоедает, что «Зенит» постоянно становится чемпионом?

— Какая разница? У них самая лучшая команда. Почему это должно надоедать? — сказал Лисакович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.