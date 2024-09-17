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Рыжиков: не нравится новый формат Кубка — можно проиграть три раза и остаться в турнире

Рыжиков: не нравится новый формат Кубка — можно проиграть три раза и остаться в турнире
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Бывший вратарь казанского «Рубина», «Крыльев Советов», «Тамбова» и «Локомотива» Сергей Рыжиков раскритиковал новый формат Кубка России.

«Если честно, то мне не очень нравится новая кубковая система, которая касается РПЛ. Наверное, исходили из того, чтобы у футболистов было больше игровой практики, и закрыли дыры из-за отсутствия еврокубков. Кубок России раньше был прекрасен играми на выбывание. А сейчас ты можешь проиграть три раза и остаться в турнире. Я, честно говоря, особо не знаю регламент Кубка. Есть какие-то Пути регионов и РПЛ. «Акрон» выбивал всю высшую элиту, но всё равно не прошёл в финал. Тяжеловато это понимать, хочется более спортивного принципа. Но в сложившийся ситуации этот формат, может быть, и правилен», — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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