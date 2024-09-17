Рыжиков — о продаже «Сокола» через Avito: креативность спортивного директора сработала

Главный тренер казанского «Сокола» Сергей Рыжиков высказался о финансовой ситуации в клубе. Также он ответил на вопрос о том, что «Сокол» искал спонсора через площадку объявлений Avito.

— Перед приходом в «Сокол» не смущало, что клуб был выставлен на продажу. Я работал в этом клубе, ещё когда он назывался «Сменой» в любительской лиге. Мы со спортивным директором поддерживали связь и созванивались. Когда я был в Казани, ходил на матчи. То есть владел информацией, какая обстановка в клубе и команде.

— Как отнеслись к тому, что клуб выставили на продаже через Avito?

— Я думаю, сработала креативность. Нестандартное мышление нашего спортивного директора дало плоды. Поставленную задачу — найти спонсора для клуба — он выполнил. Я думаю, что это было оправданно.

— Как сейчас обстоят финансовые дела в клубе?

— Пока финансовых проблем нет, всё выплачивают вовремя. Питание и всё остальное есть. Так что работаем в хороших условиях. Нужно показывать приличную игру и результат, — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.