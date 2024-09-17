«Чувствую, что признают мою работу». Родри — о шансах выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о своих чувствах после того, как узнал, что является претендентом на получение «Золотого мяча».

«Я действительно чувствую сейчас, что люди признают мою работу и пытаются подтолкнуть меня выиграть «Золотой мяч». Это не то, о чём я думаю, но это было бы мечтой, конечно. Я никогда не думал, что дойду до этого момента. Люди говорят то, что думают. На своей позиции я играю другую роль, чем большинство игроков в списке, но футбол может быть прекрасен для всех зрителей. Многие ценят роль полузащитника, так что посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Родри пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, испанский футболист в прошлом сезоне выиграл АПЛ, а этим летом в составе сборной Испании завоевал золото Евро-2024.