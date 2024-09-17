Полузащитник «Торпедо» Нетфуллин: Первая лига — тяжёлый турнир, все команды играют от ножа

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался об уровне Мелбет Первой лиги.

«Первая лига – тяжёлый турнир, все это знают. Сложная логистика, а также все команды играют от ножа и борются. Если посмотреть в таблицу, то ни у одной команды нет очкового запаса. С первого до последнего места всё очень плотно. Может, кто-то думал, что вылетевшие команды из РПЛ сразу будут вверху. Но, как показывает турнирная таблица, не всё так просто. Есть время и по ходу чемпионата. «Урал», «Балтика» и «Сочи» наберут. Но нам нужно отталкиваться от себя и набирать очки», — сказал Нетфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.