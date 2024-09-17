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Алексей Сутормин: тяжело сказать, усилил ли Соболев «Зенит»

Алексей Сутормин: тяжело сказать, усилил ли Соболев «Зенит»
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Хавбек «Ростова» Алексей Сутормин, ранее выступавший за «Зенит», высказался о переходе нападающего Александра Соболева в стан сине-бело-голубых.

«Удивил ли меня этот трансфер? Особо нет, как-то спокойно отнёсся к этому. Если в «Зените» решили так, то почему нет. Тяжело сказать, усилил ли Соболев команду. Посмотрим, как он будет смотреться в «Зените». Время покажет», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, об официальном переходе нападающего в «Зенит» стало известно только в конце августа, контракт рассчитан на три года, и сумма трансфера составила € 10 млн. Александр Соболев дебютировал в составе «Зенита» в игре с московским клубом ЦСКА, матч закончился со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

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