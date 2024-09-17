Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: безмерная покупка игроков «Химками» не ведёт ни к чему хорошему

Николай Наумов: безмерная покупка игроков «Химками» не ведёт ни к чему хорошему
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов подверг критике подмосковные «Химки» за их трансферную политику.

«Химки» перебарщивают с футболистами. В клубе решили, что наберут большой состав и кто-то точно выстрелит. Безмерное приобретение игроков, в том числе ветеранов, не ведёт ни к чему хорошему. Тренеру сложно разобраться с таким количеством игроков внутри команды. У Бакаева, Глушакова, Мирзова и остальных игроков большие амбиции. Всё это будет негативно сказываться на микроклимате в команде. Виновато в этом руководство «Химок». Тренеру сложно отказаться, когда ему предлагают Бакаева или Мирзова», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Гришин: Артига не знает, что делать с «Химками» — невозможно тренировать столько игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android