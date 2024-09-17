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«Не буду думать о других командах». Родри — о своём будущем в «Манчестер Сити»

«Не буду думать о других командах». Родри — о своём будущем в «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о своих планах после завершения контракта с английским клубом.

«У меня ещё три года в «Манчестер Сити», и когда я подпишу контракт, я не буду думать о других командах, и больше мне нечего сказать», — цитирует Родри на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что испанский футболист в будущем сможет перейти в «Реал». Напомним, Родри является воспитанником «Атлетико». За «Манчестер Сити» полузащитник выступает с июля 2019 года. На данный момент стоимость игрока оценивается в € 130 млн.

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