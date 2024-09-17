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Нетфуллин: хочется, чтобы уровень сопротивления в борьбе за чемпионство РПЛ был выше

Нетфуллин: хочется, чтобы уровень сопротивления в борьбе за чемпионство РПЛ был выше
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Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. Он признался, что хотел бы видеть высокий уровень конкуренции в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«В прошлом году мы видели, что «Краснодар» и «Динамо» дали отпор «Зениту», но не хватило опыта и мастерства, чтобы забрать чемпионство. По итогу все знают, как закончился тот сезон для «Зенита», хотя было непросто. Хочется, чтобы уровень сопротивления в борьбе за чемпионство РПЛ был ещё выше, чем в прошлом сезоне», — сказал Нетфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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