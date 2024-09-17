Жирков: не хотел уходить из «Динамо» в «Зенит», можно сказать, что меня выпроводили

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков поделился воспоминаниями о своём переходе из стана бело-голубых в клуб из Санкт-Петербурга.

«Переход из «Динамо» в «Зенит» был одним из тяжёлых решений в жизни. Мне об этом варианте на сборах в Испании сообщили. Мы с Кокориным в карты играли, ко мне в номер зашли и сказали: «Давай, Юра, собирайся». А я говорю: «Блин, я не хочу уходить». В общем, можно сказать, что меня выпроводили оттуда.

Ну, для моего характера это тяжело, наверное. Я такой усидчивый на месте человек, поэтому все переходы были большим стрессом для меня», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за лондонский «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.